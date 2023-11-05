مليون زائر لفعاليات “موسم الرياض 2023” خلال أسبوع من انطلاقته

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وصول عدد زوار فعاليات "موسم الرياض 2023" مليون زائر خلال أسبوع من انطلاقته.

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واستطاعت فعاليات موسم الرياض، التي تعود بنسختها الرابعة تحت شعار "Big Time" جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم لتجاربها الفريدة والمميزة، التي بدأت بحفل الافتتاح والنزال العالمي "أشرس رجل على وجه الأرض"، الذي توج فيه تايسون فيوري بحزام موسم الرياض على حساب فرانسيس انجانو.

وخلال الأسبوع الأول من فعاليات الموسم، استمتع الزوار بعدد من العروض والخيارات الترفيهية، مما أتاح لهم عيش تجربة أجواء عدة مناطق عالمية في مكان واحد.

وتضم مناطق الموسم مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة في مجال: المسابقات والألعاب، والمطاعم، والمقاهي، إضافة إلى الحفلات، والمسرحيات، والعديد من المعارض العالمية في شتى المجالات الترفيهية.

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار "Big Time"، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام، لتجربة العديد من الفعاليات الموسيقية والمعارض، وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة، والعلامات التجارية البارزة.