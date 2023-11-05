ناقد رياضي: استبعاد فيرمينو “علاج نفسي” من المدرب

يرى الناقد الرياضي حمد الدبيخي أن استبعاد البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الأهلي، من التشكيل الأساسي لفريقه في مباراة الرياض يعتبر "علاجًا نفسيًا" للاعب.

وفاجأ ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، الجميع باستبعاد فيرمينو من التشكيل الأساسي للفريق لأول مرة في مباراة الرياض، والدفع بفراس البريكان في خط الهجوم بدلًا منه.

وحقق الأهلي الفوز في المباراة بثلاثية نظيفة، سجل البريكان منها الهدف الأول.

وقال الدبيخي، عبر برنامج "الديوانية" الذي يذاع عبر قناة "الرياضية السعودية"، "هناك لاعبين ذات قيمة كبيرة حتى المدرب لا يمسها بالتشكيل، لكن هذه هي كرة القدم، أحيانًا هناك لاعبين يجبرون المدرب على اتخاذ قرار باستبعادهم".

وأضاف "فيرمينو ليس له أي تأثير على أداء الأهلي في الجولات الماضية، هو مهاجم واكتفى بالتسجيل في أول مباراة، ثم صام عن التهديف في 10 جولات".

وأوضح الدبيخي "يايسله استبعد فيرمينو اليوم ليس لأنه سيء، وإنما هذا علاج له، لأن الإدارة لن تقبل أن تضم لاعبًا مثل فيرمينو ويجلس على دكة البدلاء".

وأكمل "أعتقد أن استبعاد فيرمينو من التشكيل الأساسي لن يستمر طويلا، هو مجرد علاج نفسي فقط وسيعود إلى التشكيل في الفترة المقبلة".

واختتم الدبيخي حديثه بالقول "الضغوط الجماهيرية والإعلامية ليس لها دور في استبعاد فيرمينو، إذا كانت الجماهير تضغط على المدرب فيجب إقالته".