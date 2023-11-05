تبوك تشهد جريان وادي “الأخضر” أحد أهم أودية شبه الجزيرة

تشهد منطقة تبوك منذ عدة أيام جريان العديد من الأودية والشعاب نتيجة الحالة المطرية التي تعيشها معظم المحافظات هذه الأيام، ومن أهمها وادي "الأخضر" الذي يمتد بطول 150 كم على مستوى المنطقة، ويبلغ انحداره 5,8 كم.

ينبع الوادي من حرة الرحا، ويصب في قاع شرورا الواقع شمال تبوك، ومن أهم روافده وادي قنا، ووادي الرمامية.

وبدأ أهالي المنطقة وزوارها بالاستمتاع في مشاهدة جريان الوادي، والجلوس على ضفافه والتقاط الصور التذكارية له بعدد من المواقع في المنطقة، حيث يعد الوادي من أشهر وأهم الأودية بالمملكة من حيث الاتساع والعرض.