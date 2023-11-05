تحذيرات الأرصاد: أمطار وسيول وصواعق رعدية في 11 منطقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرات عدة بشأن الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة في عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية، وتشمل الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة، نجران، القصيم، حائل، الجوف، تبوك، الباحة، عسير، وجازان.

تفصيلًا، فإن المركز حذر من هطول أمطار متوسطة مصحوبة بسيول وصواعق رعدية في منطقة نجران، وتشمل بدر الجنوب، وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة حتى الساعة 11:00 مساء الإثنين.

أما في منطقة الرياض، فمن المتوقع هطول أمطار خفيفة مع صواعق رعدية، وتشمل الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والسليل ووادي الدوسر والأفلاج والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة حتى الساعة 11:00 مساء الإثنين.

وتتوقع المركز هطول أمطار متوسطة مصحوبة بسيول وصواعق رعدية في منطقة القصيم، وتشمل الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة حتى الساعة 11:00 مساء الإثنين.

في منطقة حائل، يُتوقع هطول أمطار متوسطة مع سيول وصواعق رعدية، وتشمل الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة حتى الساعة 11:00 مساء الإثنين.

وتشهد منطقة الجوف هطول أمطار متوسطة مع سيول وصواعق رعدية، وتشمل دومة الجندل وسكاكا، ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة حتى الساعة 11:00 مساء الإثنين.

وفي منطقة تبوك، يُتوقع هطول أمطار متوسطة مع سيول وصواعق رعدية، وتشمل تبوك وتيماء. كما يُتوقع هطول أمطار خفيفة على الوجه، وأمطار غزيرة على أملج. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة حتى الساعة 11:00 مساء الإثنين.

أما في منطقة المدينة المنورة، فيُتوقع هطول أمطار متوسطة مع سيول وصواعق رعدية، وتشمل العلا وخيبر والحناكية والمهد والحناكية والمدينة المنورة والرايس وبدر وينبع. كما يُتوقع هطول أمطار غزيرة على وادي الفرع والعيص. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة حتى الساعة 11:00 مساء الإثنين.

وفي منطقة مكة المكرمة، يُتوقع هطول أمطار غزيرة مع سيول وصواعق رعدية، وتشمل الخرمة والموية وتربة ورنية وبحرة والجموم ورابغ والكامل والعاصمة المقدسة وأضم وميسان والطائف والعرضيات. كما يُتوقع هطول أمطار متوسطة على خليص والليث والقنفذة وجدة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة حتى الساعة 11:00 مساء الإثنين.

أما في منطقة الباحة، فيُتوقع هطول أمطار غزيرة مع سيول وصواعق رعدية، وتشمل الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة حتى الساعة 11:00 مساء الإثنين.

أما في منطقة عسير، فيُتوقع هطول أمطار متوسطة مع سيول وصواعق رعدية، وتشمل البرك والقحمة والعرين وبيشة وتثليث وطريب. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة حتى الساعة 11:00 مساء الإثنين.

أخيرًا، في منطقة جازان، يُتوقع هطول أمطار غزيرة مع سيول وصواعق رعدية، وتشمل الدرب وبيش وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش واحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. كما يُتوقع هطول أمطار متوسطة على فرسان. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة حتى الساعة 11:00 مساء الإثنين.