جمال الغندور: هدف فيجا صحيح.. وأخطاء التحكيم أثرت على النصر

أكد الخبير التحكيمي المصري جمال الغندور أن هدف الأهلي في مرمى الرياض "سليم"، مشيرًا إلى أن أخطاء التحكيم أثرت على نتائج النصر منذ بداية الموسم الجاري.

وفاز الأهلي على الرياض بثلاثية نظيفة مساء أمس الأحد في الجولة 12 من دوري روشن للمحترفين.

واحتاج الحكم لمراجعة حكم تقنية الفيديو المساعد لاعتماد الهدف الثاني الذي سيجله جابري فيجا.

وعن هذه الحالة، قال الغندور، عبر برنامج "المنتصف" على قناة "الإخبارية"، "الهدف الثاني للأهلي في مرمى الرياض هو "درس"، لأنه لو لم يكن هناك تقنية حكم الفيديو المساعد، لتم إلغاء هذا الهدف للأسف".

وأضاف الحكم المصري السابق "للوهلة الأولى لاحظنا أن الهدف سليم، لكن حكم الراية رفع رايته للإعلان عن تسلل اللاعب فيجا، وبعد مراجعة حكم تقنية الفيديو تم التأكد أن الحالة سليمة وهناك مسافة كبيرة تغطي تسلل اللاعب، وليس بها صعوبة كبيرة بالنسبة لحكم الراية".

فيديو | الخبير التحكيمي جمال الغندور: هدف الأهلي الثاني صحيح ولا غبار عليه #المنتصف pic.twitter.com/kkeJ4eJyFj — المنتصف - الإخبارية (@al_montasaf) November 5, 2023

وبسؤاله عما إذا كان النصر هو أكثر فريق تضرر من الأخطاء التحكيمية، رد بقوله "للإجابة على هذا السؤال علينا مراجهة كل الحالات التي حدثت طوال الجولات الماضية، ونرى من تضرر ومن استفاد، أتمنى أن نتكمن من فعل ذلك بشكل عملي".

وأضاف "ورغم ذلك لا يمكن أن ندفن رؤوسنا في الرمال، كانت هناك أخطاء مؤثرة ضد النصر، هذه الأخطاء أثرت على نتائج الفريق".