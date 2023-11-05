ريال مدريد يفشل في استعادة صدارة الدوري الإسباني

فشل ريال مدريد في استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما تعثر بالتعادل مع ضيفه رايو فاليكانو بدون أهداف في مباراة أقيمت مساء أمس الأحد ضمن الجولة 12 من المسابقة.

وعجز نجوم ريال مدريد عن ترجمة الفرص التي سنحت لهم طوال شوطي المباراة إلى أهداف، بعدما تباروا في إهدارها على مدار الـ90 دقيقة، ليفشل في تحقيق الفوز للمرة الثانية خلال لقاءاته الثلاثة الأخيرة في البطولة.

واكتفى ريال مدريد بنقطة واحدة ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني، خلف المتصدر جيرونا، بفارق نقطتين.

كما أن الفارق بين الفريق الملكي ونظيره برشلونة، صاحب المركز الثالث، أصبح نقطتين فقط.

وهذه هي المباراة الأولى التي يفشل خلالها ريال مدريد في تحقيق الفوز على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في الموسم الجاري من الدوري الإسباني.

في المقابل، رفع رايو فايكانو رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع.

وحافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الثامنة على التوالي في المسابقة، لكنه خلال هذه السلسلة حقق الفوز مرتين، مقابل 6 تعادلات.