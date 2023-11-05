تحذير أمريكي: التفكير مرتين قبل المشاركة في “صراع غزة”

أكد سامويل وربيرج، الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الأولوية الرئيسية لبلاده هي منع تصاعد الصراع في المنطقة، ولكنه أشار إلى أنه لا يمكن التنبؤ بأي شيء.

وبشأن كيفية التعامل مع التهديدات الحوثية، قال وربيرج لصحيفة "الراي" الكويتية إن من أهم أولويات الولايات المتحدة هو منع توسع هذا الصراع، وأن أي جهة تفكر في المشاركة في هذا الصراع وتعارض إسرائيل يجب أن تعيد التفكير مرتين قبل اتخاذ قرارها.

وأضاف أنه لا يمكن التنبؤ بأي شيء في الوقت الحالي، ولكن يجب على أي طرف يفكر في استغلال هذا الصراع أن يفكر مرتين قبل اتخاذ أي خطوة.

وبالنسبة لتحذير الأمريكيين في المنطقة، بما في ذلك طلبهم مغادرة لبنان، قال وربيرج إن وزارة الخارجية تصدر مثل هذه التنبيهات بشكل دائم لحماية مواطنيها في حالة حدوث أي طارئ أو كارثة إنسانية أو أي تهديد لأمنهم وسلامتهم في أي مكان في العالم.

وأكد أن سلامة المواطنين الأمريكيين هي أولوية للرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.