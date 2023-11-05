يوفنتوس يواصل ضغطه على إنتر ميلان.. وفوز مثير لروما

واصل يوفنتوس ضغطه على إنتر ميلان متصدر ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما حقق فوزًا مهمًا على نظيره فيورنتينا بنتيجة 1-0 مساء أمس الأحد ضمن الجولة 11 من المسابقة.

وسجل فابيو ميريتي هدف المباراة يوفنتوس الوحيد في المباراة بعد 10 دقائق على صافرة البداية.

بهدف وحيد سجله فابيو ميريتي.. يوفنتوس يحقق الفوز على فيورنتينا في الجولة 11 من الدوري الإيطالي#فيورنتينا_يوفنتوس#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/bmbJOgY7HN — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 5, 2023

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني، ليبقى على بُعد نقطتين فقط خلف المتصدر إنتر ميلان.

كما وسع يوفنتوس الفارق بينه وميلان، صاحب المركز الثالث، إلى 4 نقاط.

من ناحية أخرى، توقف رصيد فيورنتينا عند 17 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى ضمن نفس الجولة، حقق روما فوزًا في الدقائق الأخيرة على ضيفه ليتشي بنتيجة 2-1.

وسجل بونتوس ألمكفيست هدف التقدم لصالح ليتشي في الدقيقة 72.

لكن روما أدرك اتعادل عن طريق سردار أزمون في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ثم بعد دقيقتين وقبل إطلاق صافرة النهاية أحرز روميلو لوكاكو هدف الانتصار.

روما يعود في الدقائق الأخيرة ويحقق فوزاً دراماتيكيا على ليتشي بنتيجة 2-1 شاهد الأهداف#روما_ليتشي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/6xF3TzGIGn — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 5, 2023

ورفع روما رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع.

بينما تجمد رصيد ليتشي عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.