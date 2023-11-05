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يوفنتوس يواصل ضغطه على إنتر ميلان.. وفوز مثير لروما

6 نوفمبر 2023 · < 1 minutes
يوفنتوس
يوفنتوس

واصل يوفنتوس ضغطه على إنتر ميلان متصدر ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما حقق فوزًا مهمًا على نظيره فيورنتينا بنتيجة 1-0 مساء أمس الأحد ضمن الجولة 11 من المسابقة.

وسجل فابيو ميريتي هدف المباراة يوفنتوس الوحيد في المباراة بعد 10 دقائق على صافرة البداية.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني، ليبقى على بُعد نقطتين فقط خلف المتصدر إنتر ميلان.

كما وسع يوفنتوس الفارق بينه وميلان، صاحب المركز الثالث، إلى 4 نقاط.

من ناحية أخرى، توقف رصيد فيورنتينا عند 17 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى ضمن نفس الجولة، حقق روما فوزًا في الدقائق الأخيرة على ضيفه ليتشي بنتيجة 2-1.

وسجل بونتوس ألمكفيست هدف التقدم لصالح ليتشي في الدقيقة 72.

لكن روما أدرك اتعادل عن طريق سردار أزمون في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ثم بعد دقيقتين وقبل إطلاق صافرة النهاية أحرز روميلو لوكاكو هدف الانتصار.

ورفع روما رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع.

بينما تجمد رصيد ليتشي عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.