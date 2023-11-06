مهمتان للهلال والاتحاد.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الإثنين إقامة مباريات عدة، سواء على المستوى الآسيوي أو في الدوريات الأوروبية الكبرى، لعل أبرزها مواجهتا الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا.

ويعود الهلال والاتحاد إلى منافسات دوري أبطال آسيا، بعد أن انتهيا من الجولة 12 لدوري روشن للمحترفين أول أمس الجمعة.

ويحل الهلال ضيفًا على مومباي سيتي الهندي في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة، فيما يخرج الاتحاد لملاقاة القوة الجوية العراقي في نفس الجولة ضمن المجموعة الثالثة.

وكان الهلال فاز على مومباي سيتي بسداسية نظيفة ضمن الجولة الثالثة، فيما تغلب الاتحاد على القوة الجوية بنتيجة 1-0.

ويتصدر الهلال المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، فيما يأتي الاتحاد على رأس المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، تختتم الجولة 11 من المسابقة بمباراة ديربي لندن بين توتنهام هوتسبير وتشيلسي.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

دوري أبطال آسيا

الساعة 03:00 عصرًا.. القوة الجوية والاتحاد.. عبر قنوات SSC.

الساعة 05:00 مساءً.. مومباي سيتي والهلال.. عبر قنوات SSC.

الساعة 09:00 مساءً.. الفيصلي الأردني والسد القطري.. عبر قنوات SSC.

الدوري الإنجليزي

الساعة 11:00 مساءً.. توتنهام هوتسبير وتشيلسي.. عبر قناة beIN Sports HD 1.