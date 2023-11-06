جاسم الحربي: أنصح الاتحاد بالاهتمام بالبطولة الآسيوية على حساب مونديال الأندية

يرى المحلل الرياضي جاسم الحربي أن على الاتحاد توجيه تركيزه إلى دوري أبطال آسيا على حساب كأس العالم للأندية 2023 تقام في السعودية ديسمبر المقبل.

وقال الحربي، عبر برنامج "الديوانية" الذي يُبث على قناة "السعودية الرياضية"، "الظروف لا تخدم الاتحاد في الوقت الحالي، في ظل الإصابات التي ضربت الفريق".

وبسؤاله عن ترتيب أولوياته بين البطولات لو كان مدربًا للاتحاد، فرد بقوله "لو كنت في موقع مدرب الاتحاد لركزت على دوري أبطال آسيا على حساب كأس العالم للأندية".

وأضاف "الاتحاد لن يستطيع تحقيق شيء في مونديال الأندية، هذا مستحيل، لكن البطولة الآسيوية هي الأقرب لإمكانيات الفريق، دعونا نكون منطقيين".

وتابع الحربي "حتى لو كان الاتحاد هو مستضيف البطولة، لا يمكن أن يتوج باللقب، هذا خارج المنطق".

وواصل "إذا فكر الاتحاد في أن يأكل بيديه الاثنتين فلن يأكل شيئًا، عليه أن يحدد أهدافه".

ويلعب الاتحاد ضد القوة الجوية العراقي ظهر اليوم الإثنين في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، متفوقًا بفارق 5 نقاط عن القوة الجوية وسباهان أصفهان الإيراني.

من جهة أخرى، يلعب الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزلندي في الدور التمهيدي من بطولة كأس العالم للأندية ديسمبر المقبل، وفي حال فوزه فإنه سيصطدم بالأهلي المصري في الدور الثاني.