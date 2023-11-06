تعليم المدينة المنورة يعلق الدراسة اليوم في محافظة المهد

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الاثنين، في مدارس محافظة المهد؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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ورفع المركز الوطني للأرصاد، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في محافظة المهد، محذرًا من هطول أمطار غزيرة يصاحبها رياح شديدة السرعة، وإنعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.