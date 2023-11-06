جيسوس ينوي الدفع بالحمدان وكنو والبريك أمام مومباي سيتي

ينوي البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، الدفع بالثلاثي عبدالله الحمدان، ومحمد كنو، ومحمد البريك، ضمن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به الفريق مباراة مومباي سيتي الهندي مساء اليوم الإثنين.

ويحل الهلال ضيفًا على مومباي سيتي ضمن الجولة الرابعة لحساب المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

ويدخل الهلال المباراة بمعنويات مرتفعة خصوصًا أنه فاز على نفس الفريق في الرياض بسداسية نظيفة، كما أنه يتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف أمام نافباخور الأوزبكي.

وكشفت صحيفة "الرياضية" صباح اليوم الإثنين أن جيسوس يعتزم إشراك عبدالله الحمدان ضمن خط الهجوم منذ بداية المباراة، كما ينوي إعادة محمد كنو إلى خط الوسط، ومحمد البريك إلى الظهير الأيمن، على أن يحرس المرمى محمد العويس، كما جرت العادة في البطولة القارية.

ويدخل الهلال مباراة اليوم باختيارات محدّدة سلفًا للأجانب الخمسة بسبب الإصابات.

ويغيب عن الهلال البرازيلي نيمار والصربي سيرجي سافيتش للإصابة، بالتزامن مع استمرار غياب المغربي ياسين بونو، حارس المرمى، قاريًا والاكتفاء بإشراكه في دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين للاستفادة من الأجانب في باقي الخطوط.

كما يغيب أيضًا سلمان الفرج ومصعب الجوير، لاعبا الوسط، بسبب الإصابة.

وكان الهلال تدرب مساء أمس الأحد على ملعب مباراته مع مومباي سيتي، ورّكزت حصته التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، واختتمها جيسوس بتطبيق جمل فنية متنوعة.