تعليم جدية: تحويل الدراسة لمنصة “مدرستي” اليوم بجدة ورابغ وخليص

أعلنت إدارة تعليم جدة، عن تحويل الدراسة لتكون "عن بُعد" اليوم الاثنين، عبر منصة "مدرستي" في المدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر بجدة ورابغ وخليص، لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

وقالت إدارة تعليم جدة، في بيان عبر موقع "إكس" (تويتر سابقًا) أن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وكانت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، أعلنت تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الاثنين، في مدارس محافظة المهد؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.