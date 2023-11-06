“تعليم مكة”: تحويل الدراسة لمنصة “مدرستي” اليوم بالعاصمة المقدسة والجموم والكامل

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة، تحويل الدراسة عبر منصة "مدرستي" اليوم الاثنين في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم ومحافظة الكامل ومحافظة بحرة، وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا من تعليم مكة على سلامة الجميع.

وقالت إدارة التعليم في منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) إنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من تعليم مكة على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم الاثنين في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم ومحافظة الكامل ومحافظة بحرة.

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وكان المركز الوطني للأرصاد، رفع درجة الإنذار في أجزاء عدة بمنطقة مكة المكرمة إلى اللون الأحمر، منبهًا من هطول الأمطار الرعدية والغزيرة التي يصاحبها، رياح شديدة السرعة، وإنعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.