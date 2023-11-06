ماسك يعتزم دمج شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة “xAI” مع منصة “X”

يعتزم الملياردير الأميركي إيلون ماسك دمج شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "xAI" مع منصة X للتواصل الاجتماعي.

وأكد الملياردير الأميركي إيلون ماسك في منشور أنه سيتم دمج شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "xAI" في منصة "X" للتواصل الاجتماعي التي يملكها وإنها ستكون متاحة أيضًا كتطبيق مستقل.

وقال ماسك أمس الأحد إن الشركة الناشئة أطلقت أول نموذج لها للذكاء الاصطناعي، والذي يحمل اسم "Grok"، بعد إتاحته يوم الجمعة لجميع مشتركي "X" بريميوم.

وهي خدمة مميزة لتحسين جودة المحادثات التي تتم على المنصة.

ووفقًا لوكالة "رويترز" تهدف الشركة الناشئة إلى إنشاء أدوات ذكاء اصطناعي "تساعد الإنسانية في سعيها للفهم والمعرفة".

وكان ماسك قد انتقد جهود شركات التكنولوجيا الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي باعتبار أنها تعج بأساليب الرقابة.

قبل أن يذلق نظام شركة "XAI" في يوليو، واصفًا إياه بأنه "الذكاء الاصطناعي الذي يبحث عن الحقيقة القصوى" والذي يحاول فهم طبيعة الكون لمنافسة أداة "بارد" التابعة لغوغل وأداة "بينغ" التابعة لمايكروسوفت.

وأضاف "يتمتع نموذج جروك بإمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى المعلومات عبر منصة (X)، وهي ميزة هائلة مقارنة بالنماذج الأخرى".