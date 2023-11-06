النصر يستعيد لاجامي ويفقد الخيبري قبل مواجهة الدحيل

استعاد النصر خدمات علي لاجامي، مدافع الفريق، بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب السعودية، ليكون جاهزًا للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" في عددها الصادر صباح اليوم الإثنين، فإن لاجامي شارك في التدريبات التي جرت مساء أمس الأحد على ملعب النادي للمرة الأولى، منذ إصابته بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة المنتخب السعودي الأول أمام نظيره المالي، يوم 17 أكتوبر الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن الجهاز الطبي للنصر منح المدرب البرتغالي لويس كاسترو الضوء الأخضر للاستعانة بلاجامي في المباريات المقبلة بعد أن شفي تمامًا وأصبح لائقًا طبيًّا وجاهزًا بدنيًّا.

ويستعد النصر لمواجهة الدحيل غدًا الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة النصر إلى الدوحة، صباح اليوم، على أن يجري الفريق تدريبه الأخير الليلة، استعدادًا للمباراة.

ومنح كاسترو لاعبي النصر الذين شاركوا في التشكيل الأساسي أمام الخليج، أمس الأول السبت، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي 2ـ0، حرية إجراء التدريبات الاستشفائية، أمس، في منازلهم أو في النادي الصحي، عبر رسائل، تولى إرسالها مساعدوه.

في المقابل، خضع اللاعبون الذين لم يشاركوا في المباراة لتدريبات لياقية وتكتيكية، شارك فيها المدافع محمد آل فتيل العائد من الإصابة، والمهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، وسلطان الغنام الظهير الأيمن.

من جانبه، يغيب عبدالله الخيبري، لاعب الفريق، عن مباراة الدحيل، كما يغيب أمام الوحدة والأخدود ضمن مباريات دوري روشن، بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية أمس تعرضه لتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية ويحتاج إلى العلاج والتأهيل لمدة تصل إلى 3 أسابيع.

وكان الخيبري تعرض للإصابة في العضلة الخلفية قبل نهاية الشوط الأول في مباراة الخليج، أمس الأول.