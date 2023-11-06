استبعاد رونالدو من قائمة النصر لمباراة الدحيل

استبعد البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، مواطنه كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، من قائمة مباراة الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" أن بعثة النصر غادرت صباح اليوم الرياض متجهة إلى قطر دون كريستيانو رونالدو.

وأضافت الصحيفة أن كاسترو قرر إراحة رونالدو خوفًا من تعرضه للإجهاد، بسبب ضغط مباريات النصر.

ويغيب أيضًا عن قائمة النصر كل من إيمريك لابورت، وعبد الله الخيبري، ونواف بوشل، وراغد النجار، وعبدالعزيز العليوة.

ويلعب النصر ضد مضيفه الدحيل غدًا الثلاثاء في قمة الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة في البطولة القارية.

واقترب النصر من حسم بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا، لذلك لا يرى كاسترو ضرورة من ضم رونالدو، حسب الصحيفة ذاتها.

ويتصدر النصر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، متفوقًا بفارق 3 نقاط عن بيرسبوليس الإيراني.