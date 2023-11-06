جامعة الملك عبدالعزيز تحول المحاضرات عن بُعد اليوم

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، اليوم الاثنين، عن تحويل الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات لتكون (عن بُعد) للمحاضرات المجدولة في الفترة المسائية بعد الساعة الثالثة من مساء اليوم، في مقر الجامعة بجدة وفرعها برابغ.

وأوضحت جامعة الملك عبدالعزيز، في بيان لها، أن قرار تحويل الدراسة اليوم لتكون عن بُعد، جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إدارة تعليم جدة، عن تحويل الدراسة لتكون "عن بُعد" اليوم الاثنين، عبر منصة "مدرستي" في المدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر بجدة ورابغ وخليص، لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.