دارة الملك عبدالعزيز تطلق “أنتمي” للتعريف بالعمق التاريخي والثقافي للمملكة

أعلنت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم الاثنين، عن إطلاق مبادرتها الثقافية برنامج "أنتمي" بهدف تعريف الناشئة واليافعين بالعمق التاريخي والثقافي والجغرافي للمملكة.

ويعمل برنامج "أنتمي" الذي أطلقته دارة الملك عبدالعزيز، من خلال الوسائل الرقمية والترفيهية الحديثة التي تتناسب مع توجهات الجيل الشاب ورؤية المملكة 2030، لإبراز العمق التاريخي والثقافي العريق للمملكة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتعزيز التفاعل مع تاريخ المملكة، والوقوف على روائع قصصه وحكاياته، والاعتزاز بتاريخ الآباء والأجداد وما سطروه من بطولات وشيم وأخلاق، إضافة إلى إبراز الثروة التاريخية الموثوقة والمحفوظة لدى دارة الملك عبدالعزيز.

ويأخذ البرنامج المتصفح في رحلة شيقة إلى الماضي، تربط الشباب بتاريخ المملكة العربية السعودية، والتاريخ العربي والإسلامي، وتاريخ الحضارات القديمة على أرض المملكة، ومن خلال مجموعة من البرامج والتطبيقات والفيديوهات والمنصات الإلكترونية.

ويمكن زيارته من خلال موقع على شبكة الإنترنت على الرابط: https://www.antame.org

ويضم الموقع معلومات عن البرنامج، وقسم "اكتشف قصصنا" وقسمًا مخصصًا للحكايات، وآخر للبدايات الوطنية، فيما خُصص للأسواق قسم خاص، كما جرى إدراج قسم تعليمي يهدف لزيادة المعلومات لمتصفح الموقع.