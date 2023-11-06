6 فوائد مذهلة للخس لا يمكن تخيلها

يعد الخس أحد أهم الخضروات الورقية، خاصة لدى مرضى السكري الذين ينتقون الأكلات التي يتناولونها، فهو يمنحهم الكثير من الفوائد الصحية.

ويمتاز الخس باحتوائه على عدد كبير من العناصر الغذائية مثل فيتامين (أ) وفيتامين (ك)، كما يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء بسرعة.

ووفقًا لموقع "ديلي ميديكال إنفو"، يقدم الخس الكثير من الفوائد الصحية لمرضى السكري، ومنها تنظيم مستوى السكر في الدم، كما أنه لا يتسبب في أي ارتفاع لمستوى السكر في الدم.

وتشير عدة دراسات طبية إلى الكثير من الفوائد المذهلة للخس:

- يساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

- يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، والتي تساهم في حماية الجسم من الأمراض وتعزيز قدرته على مكافحة العدوى بتقوية الجهاز المناعي.

-يساعد على الوقاية من أنواع مختلفة من الأمراض السرطانية، مثل سرطان الدم وسرطان الثدي.

- يحتوي على كمية كبيرة من الماء والألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، لذلك يعتبر الخس من أفضل الخضروات التي يمكن تناولها في الحميات الغذائية.

- يساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم وبالتالي التغلب على الأرق، وعلاج اضطراب القلق.

- يساعد على خفض مستوى الكوليسترول المرتفع، الذي يمثل عامل أساسي في الإصابة بأمراض القلب مثل النوبة القلبية.