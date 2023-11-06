المقهى السعودي في أشهر مولات واشنطن مركزًا لتجمع العديد من فئات المجتمع

بات المقهى السعودي في أشهر مولات العاصمة الأمريكية واشنطن مركزا لتجمع السعوديين والعرب المقيمين إلى جانب السكان المحليين لتناول القهوة وأصناف أخرى من الحلويات التي تشتهر بها المملكة .

وقال الطالب المبتعث في الولايات المتحدة الأمريكية بندر الحناكي في تصريحات لوكالة "واس"، إنه عمل على نقل الثقافة السعودية وتجربة سوق القهوة السعودي إلى نظيره الأمريكي جراء مستوى القهوة السعودية التي باتت تصدر عالميا بجودتها وتنوعها وأسلوب الضيافة فيها .

وأضاف: "البداية كانت في 2019 بتجربة تقديم القهوة السعودية وعدد من الأنواع المختصة والحلويات الأخرى ،ثم استثمرت فعالية (ساعة القهوة) في إحدى الجامعات الأمريكية التي تجذب الكثير من شرائح المجتمع المحلي بتقديم القهوة مجانا، وبعد أن وجدت الانطباع الجيد، وخاصة لدى الجاليات العربية التي كانت تحتاج مقهى يقدم القهوة السعودية إلى جانب الأنواع المختلفة من القهوة المختصة تم إنشاء المقهى السعودي الحالي".

وكشف أن الصحافة الأمريكية أبرزت تغطية عن المقهى في شهر رمضان، مما قدمه أمام المستثمرين ،مبينًا أنه مع مرور الوقت أصبح أكثر من 60 % من عملاء المقهى هم من السكان المحليين مما حقق بعدا ثقافيا آخر حيث أبدوا إعجابهم بها وأصبحوا عملاء دائمين .

وحث الحناكي زملائه المبتعثين إلى المبادرة بأعمال متعددة تبرز ثقافة بلدهم .