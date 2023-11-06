فيرمينو يهرب من سؤال حول استبعاده أمام الرياض

تهرب البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الأهلي، من سؤال حول استبعاده من تشكيل فريقه لأول مرة في دوري روشن للمحترفين.

وسُئل فيرمينو من مراسل قناة "MBC أكشن" عقب مباراة الرياض عن السبب وراء استبعاده من التشكيل الأساسي، فرد المهاجم البرازيلي والابتسامة على وجهه "أنا سعيد لأننا حققنا النقاط الثلاث"، متجاهلًا الرد على السؤال.

واتخذ الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، قرارًا جريئًا باستبعاد فيرمينو من تشكيل الفريق الأساسي الذي خاض مباراة الرياض ضمن الجولة 12 من دوري روشن مساء أمس الأحد.

وقرر يايسله الدفع بفراس البريكان أساسيًا في خط الهجوم خلال المباراة التي فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة.

بينما اكتفى بالدفع بفيرمينو في الدقائق الثماني الأخيرة.

وهذه هي المرة الأولى التي يجلس فيها المهاجم البرازيلي على مقاعد البدلاء منذ انضمامه إلى قلعة "الراقي" قادمًا من ليفربول في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ولم يقدم فيرمينو الأداء المنتظر منه، إذ اكتفى بتسجيل 3 أهداف "هاتريك" في مباراة واحدة ضد الحزم في الجولة الأولى، ثم غاب عن التهديف في 11 مباراة بكل البطولات.