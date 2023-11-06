فهد الحمد: لا يمكن تعويض الإقصاء من كأس خادم الحرمين الشريفين

يرى فهد الحمد، لاعب الأهلي، أنه لا يمكن تعويض إقصاء الفريق من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مشددًا، في الوقت نفسه، على أهمية الفوز الذي حققه الفريق على الرياض.

وودع الأهلي منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم، بعدما خسر بتنيجة 1-2 على يد أبها يوم الثلاثاء الماضي في دور الـ16 من البطولة.

لكن الفريق عوّض إخفاقه بالفوز على الرياض بثلاثية نظيفة مساء أمس الأحد في الجولة 12 من دوري روشن للمحترفين.

وقال الحمد، في تصريحات لقناة SSC عقب نهاية المباراة إن الخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين لا يُعوض، لكنه وعد الجماهير بالعمل على تعويضهم هذا الموسم من أجل إسعادهم.

وبسؤاله عن سر اختلاف أداء الأهلي في مباراة الرياض مقارنة بالمباريات الماضية، رد الحمد "الأداء لم يتغير، لكن الفريق كان موفقا على عكس المواجهات الماضية، لاسيما بالهدف المبكر الذي سجله الفريق".

وتطرق الحمد للحديث عن تجربته مع الاحتراف الخارجي، حيث قال إنه خاض رحلته عام 2018 في الولايات المتحدة، قبل أن يقضي تجربة جديدة في إسبانيا ليعود منها إلى المملكة مجددا.