جيرارد يطمئن جماهير الاتفاق: نخطط لمداهمة السوق الأوروبية مرة أخرى

كشف الانجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني لفريق الاتفاق، عن خطته خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال جيرارد في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط": "لطمأنة جماهيرنا، سنبحث في أوروبا عن المزيد من الخيارات".

وأضاف: "الأهم من ذلك أننا سنحتاج أيضًا إلى البحث محليًا لتحسين هذا الفريق ليكون أكثر قدرة على المنافسة".

وتعاقد الاتفاق مع عدد من الصفقات المميزة في فترة الانتقالات الصيفية، كان أهمها ضم قائد ليفربول الإنجليزي جوردان هندرسون ولاعب وسط روما وباريس سان جيرمان السابق، الهولندي جورجينيو فينالدوم ومهاجم ليون الفرنسي موسى ديمبلي.

ويمتلك الاتفاق حاليًا في قائمته 10 لاعبين محترفين هم، هندرسون وفينالدوم وديمبلي، السويدي روبن كويسون، الجامايكي ديمراي غراي، البرازيلي باولو فيكتور، الاسكوتلندي جاك هندري، والكونغولي مارسيل تيسيراند.

بالإضافة لكل من البرازيلي فيتينيو والتشادي عبد الرحمن عمر.

ما يعني أن فارس الدهناء بحاجة للتخلص من 3 لاعبين على الأقل منهم لقيد لاعب أجنبي جديد.

ويتواجد الاتفاق في المركز السابع بدوري روشن برصيد 21 نقطة من 12 مباراة، فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 وخسر مثلها.

كما ودع الاتفاق مسابقة كأس الملك على يد فريق النصر بالهزيمة بهدف مقابل لا شيء.