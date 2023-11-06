تشكيل الهلال لمواجهة مومباي سيتي الهندي بدوري أبطال آسيا

أعلن خورخى خيسوس، المدير الفنى لفريق الهلال، التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة نظيره مومباي سيتي الهندي.

تقام المباراة مساء اليوم، الاثنين، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وجاء تشكيل الهلال ضد مومباى سيتي كالتالي:

محمد العويس - سعود عبدالحميد - كوليبالي – حسان تمبكتي - محمد البريك - محمد كنو - نيفيز - ميتشايل - سالم الدوسري - مالكوم - ميتروفيتش.

ويتصدر الهلال المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بعد التعادل مع نافباخور والفوز علي نساجي ومومباي في الجولات الثلاث السابقة.

يسعى الزعيم لتحقيق الانتصار وضمان التأهل إلى الدور الثاني من البطولة.

على الجانب الآخر يعاني الفريق الهندي إذ يتذيل المجموعة دون أي نقطة واستقبلت شباكه 11 هدفًا.

وأسفرت القرعة عن وقوع الهلال في المجموعة الرابعة من البطولة، بجانب نساجي مازندران الإيراني، مومباي سيتي الهندي، ونافباخور الأوزبكي.