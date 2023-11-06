“في كل ثانية يزداد عذابنا”.. رسالة مؤثرة من لويس دياز لمختطفي والده

أصدر الدولي الكولومبي لويس دياز جناح فريق ليفربول الإنجليزي، يبانًا عاطفيًا جديدًا لمختطفي والده من أجل إطلاق سراحه فى أسرع وقت.

وكان جيش التحرير الوطني بكولومبيا قد أعلن مسئوليته عن اختطاف والد لويس دياز نجم ليفربول الإنجليزي.

وقال لويس دياز في بيان: "لا أتحدث معكم عن كرة القدم الآن، أتحدث معكم بصفتي لويس دياز، ابن لويس مانويل دياز، إنه والدي، عامل كادح، وهو ركيزتنا في الأسرة وقد تم اختطافه".

وأضاف: "أطلب من جيش التحرير الوطني الإفراج الفوري عن والدي، وأطلب من المنظمات الدولية التوسط من أجل إطلاق سراحه، في كل ثانية، وفي كل دقيقة، يزداد عذابنا، أنا وأمي وإخوتي يائسون ولا توجد كلمات لوصف ما نشعر به. ولن تنتهي هذه المعاناة إلا عندما يعود إلى المنزل".

وواصل: "وأرجو منكم إطلاق سراحه فورا، احتراما لنزاهته وإنهاء هذا الانتظار المؤلم في أسرع وقت ممكن، باسم الحب والرحمة، نطلب منكم السماح لنا باستعادته".

فيما ردت الجهة الخاطفة وأكدت أنها ستحرر الرهينة بمجرد الحصول على ضمانات أمنية.