مسرحية طارق العلي “ممية ولدي” في “موسم الرياض” 17 نوفمبر

يستعد الفنان الكويتي طارق العلي لعرض المسرحية الكوميدية الهادفة "ممية ولدي" في موسم الرياض" وذلك يوم 17 نوفمبر 2023 على مسرح بكر الشدي، بوليفارد سيتي.

تدور أحداثها حول قيام "أبو مرجان" برحلة سفر هو وصديقه "أبو صقر" لمساندة ابنه "مرجان" الذي يدرس في الخارج ويعيش مع صديقه "بدر"، وما أن يلتقي "أبو مرجان" و"أبو صقر" بوالدة "بدر" الأرملة الثرية حتى يبدأ كل منهما بالتودد إليها، لتدور الحكاية في إطار كوميدي اجتماعي شائق مليء بالمفاجآت عن حياة الشباب المغتربين خارج الوطن.

ويشارك في بطولتها أمام طارق العلي، كل من مدحت تيخا، جمعة علي، ومحمد عاشور، وشهد سلمان، وفيصل السعد، وأمير مطر، ومحمد الوزير، وهي من تأليف: عيسى أحمد، وإخراج: ناصر البلوشي.