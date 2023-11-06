عبد المجيد عبدالله في مسرح الدانة بالبحرين

بعد أن أحيا حفله الكبير في افتتاح موسم الرياض، يتوجه الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله الى البحرين لإحياء حفل جماهيري كبير في مسرح الدانة بالبحرين يوم 14 ديسمبر 2023، في ثاني حفل له على نفس المسرح، بعد أن قدم الأول عام 2022.

وأعلنت ادارة مسرح الدانة عن الحفل عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، ونشرت البوستر الخاص بالحفل وصورة عبدالمجيد عبدالله، مشيرة إلى أنه سيتم طرح التذاكر قريبا.

"من رياض العز جيتك يالرفاع و يالمنامة، و يالمحرق مانسيتك تاركة فيني علامة"💗 كونوا على الموعد مع امير الطرب الفنان عبدالمجيد عبدالله على خشبة مسرح الدانة في مملكة البحرين يوم ١٤

ديسمبر، ٢٠٢٣ ✨ تطرح التذاكر قريباً Abdul Majeed is back! 💗 Don’t miss out Abdul Majeed… pic.twitter.com/iz57RKAuLE — Al Dana Amphitheatre | مسرح الدانة (@aldana_amp) November 5, 2023

وكان الفنان عبد المجيد عبد الله قد كشف، من خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق إحياء حفله في افتتاحية موسم الرياض بنسخته الرابعة، عن تقديم حفلٍ آخر ضمن فعاليات الموسم سيحمل اسم “ليلة عبد المجيد عبد الله” في ختام الموسم 2023.