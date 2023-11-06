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عبد المجيد عبدالله في مسرح الدانة بالبحرين

الوئام – مراد النتشة
6 نوفمبر 2023 · < 1 minutes

بعد أن أحيا حفله الكبير في افتتاح موسم الرياض، يتوجه الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله الى البحرين لإحياء حفل جماهيري كبير في مسرح الدانة بالبحرين يوم 14 ديسمبر 2023، في ثاني حفل له على نفس المسرح، بعد أن قدم الأول عام 2022.

وأعلنت ادارة مسرح الدانة عن الحفل عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، ونشرت البوستر الخاص بالحفل وصورة عبدالمجيد عبدالله، مشيرة إلى أنه سيتم طرح التذاكر قريبا.

وكان الفنان عبد المجيد عبد الله قد كشف، من خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق إحياء حفله في افتتاحية موسم الرياض بنسخته الرابعة، عن تقديم حفلٍ آخر ضمن فعاليات الموسم سيحمل اسم “ليلة عبد المجيد عبد الله” في ختام الموسم 2023.

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