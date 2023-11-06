“مستوحاة من قط الرمال”.. الكشف عن التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين، التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية (السعودية 2023).

وأطلق اتحاد الكرة التميمة، اليوم الاثنين، في المنطقة التاريخية بجدة.

ونشر الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي الرسمي عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، صورة التميمة "هداف"، التي أشار إلى أنها مستوحاة من "قط الرمال".

رحبوا بـ #هدَاف التميمة الرسمية لبطولة #كأس_العالم_للأندية FIFA السعودية 2023™️ المستوحاة من قط الرمال.#هلا_بالأبطال pic.twitter.com/Eq7VHdfhwb — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) November 6, 2023

يشارك في البطولة بطل أوروبا مانشستر سيتي، ونادي ليون المكسيكي بظهوره الأول في البطولة، والأهلي المصري، وبطل آسيا أوراوا ريدز، ونادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وبطل كوبا ليبرتادوريس فلومينينسي، بالإضافة إلى الاتحاد السعودي.