الأخبار الاقتصادية

400 مليون دولار حجم سوق الفضاء في السعودية

6 نوفمبر 2023 · < 1 minutes
هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

تواصل المملكة العربية السعودية دعم برنامجها الفضائي ضمن رؤية المملكة 2030، حيث بلغ حجم سوق الفضاء في المملكة 400 مليون دولار.

وأصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الإثنين، تقرير الفرص الاستثمارية في سوق الفضاء في المملكة، والذي يستعرض رحلة المملكة في مجال الفضاء منذ عام 1976، وفرص وتحديات نمو سوق الفضاء الذي يتوقع أن يشهد نموًّا متسارعًا.

وأظهر التقرير الصادر عن الهيئة حجم سوق الفضاء في المملكة في عام 2022، والذي بلغ 400 مليون دولار، بهدف إلقاء الضوء على الفرص الواعدة في قطاع الفضاء، وتنمية سوقه ورفع التنافسية فيه، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال في القطاع.

وأوضح التقرير إلى ما يشهده سوق الفضاء على المستوى الدولي من حراك اقتصادي كبير بلغ حجمه 464 ملیار دولار في عام 2022، ما يمثل 0.46٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبمعدل نمو متسارع یزید عن 7٪ سنویًا.

كما يتوقع أن یصل حجم اقتصاد الفضاء العالمي إلى مستوى قیاسي یبلغ 738 ملیار دولار بحلول عام 2030، نتيجة الاستثمار الحالي للدول في القطاع والذي وصل إلى 100 مليار دولار في عام 2022م، بما يعادل أربعة أضعاف ما تم استثماره في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرین.

 