عطاء المملكة يتواصل.. قرابة نصف مليار ريال وأكثر من نصف مليون متبرع لحملة إغاثة غزة

لم تزل حملة التبرعات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ تحقق أرقامًا قياسية في اليوم الخامس على إطلاقها.

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قرابة نصف مليار ريال وأكثر من نصف مليون متبرع لحملة إغاثة غزة، عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في أسبوعها الأول الذي لم ينقضى بعد.

وفي تقرير للإخبارية، أوضحت جهود المملكة الحثيثة والدائمة والسعى الدؤوب لإغاثة الملهوفين والتخفيف عنهم وتقديم العون للأشقاء في غزة.

فيديو | عطاء السعوديين يتواصل.. قرابة نصف مليار ريال وأكثر من نصف مليون متبرع لحملة إغاثة غزة #عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/pfFDGhmTeD — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 6, 2023

وقد وجّه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ لحملة التبرعات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بمبلغ وقدره 50 مليون ريال.

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