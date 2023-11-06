هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عددًا من القضايا الجنائية

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مباشرتها عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكان أبرز القضايا على النحو الآتي:

القضية الأولى:

إيقاف كاتب عدل لقيامه بإصدار صكوك لأراض بطريقة غير نظامية وتسجيل جزء من تلك الأراضي بأسماء أقاربه، وقيام شقيقه (موقوف) ببيع العقارات والحصول على قيمتها، حيث بلغ إجمالي ما تم التحصل عليه مبلغ 65 مليون ريال.

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القضية الثانية:

ضبط راتي برتبة لواء متقاعد من وزارة العدل وثلاثة رجال أعمال، لحصوله أثناء فقترة عمله مديرًا التشغيل والصيانة في إحدى المناطق على حوالات بنكية متفرقه لحسابه الشخصي، حيث بلغ إجمالي ما تم التحصل عليه مبلغ 613 ألف ريال.

القضية الثالثة:

إيقاف مواطن يعمل بأحد الكيانات التجارية لحصوله على مبلغ 600 ألف ريال مقابل ترسية مشاريع من الكيان الذي الذي به كيان تجاري أخر بطريقة غير نظامية.

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القضية الرابعة:

إيقاف مواطن يعمل في إحدى المدن الطبية التابعة لوزارة الصحة لحصوله على مبلغ 269 ألف ريال مقابل تمديد عقد كيان تجاري متعاقد مع وزارة الصحة لمدة 13 شهر.

القضية الخامسة:

إيقاف موظف يعمل رئيسًا لبرنامج الطلاب الموهوبين بإدارة تعليم إحدى المحافظات لاستيلائه على مبلغ 790 ألف ريال مخصصة لبرنامج دعم الموهوبين.

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