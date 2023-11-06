“لوسد” تُطلق مزادًا رقميًا على 93 سيارة يخصص عوائده للأعمال الخيرية

أعلنت شركة "لوسِد" لصناعة السيارات الكهربائية، عن إطلاق مزاد رقمي على سيارة لوسد إير "نسخة المملكة"، من أصل 93، الأربعاء المقبل.

وقالت الشركة في بيان لها، إنه تم تصنيع 93 نسخة فقط من طراز لوسد إير نسخة المملكة الحصرية، حيث سيتم بيعها من خلال مزاد رقمي خيري، والتبرع بجميع عوائد البيع لجمعية دسكا "الجمعية الخيرية لمتلازمة داون".

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وأشارت الشركة إلى أن المزاد سوف يبدأ على السيارة رقم 1 من أصل 93، يوم الأربعاء 8 نوفمبر التاسعة مساء، وسينتهي السبت 11 نوفمبر التاسعة مساء، و سيبدأ المزاد لكل سيارة من مليون ريال.

وأوضحت أنه سيتم بدء المزاد الثاني على النسخة رقم 93 في تاريخ 10 نوفمبر الموافق الجمعة الساعة الواحدة مساء وينتهي بتاريخ 12 نوفمبر الموافق الأحد في الساعة الخامسة مساءً.

ولفتت الشركة إلى أن سيارتها تتميز باللون الذهبي وبعجلات 21 بوصة، وسيتم طرحها حصرياً بالمزاد الرقمي، مؤكدة أنه من خلال المشاركة بهذا الحدث، سوف يحظى المشاركون بفرصة امتلاك سيارة بجانب فرصة المساهمة في مبادرة بقضية جديرة بالاهتمام أيضًا.

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