73 وحدة فندقية تنتظر السياح الصيف القادم بأول منتجع في جزيرة “شيبارة” على البحر الأحمر

أعلنت "البحر الأحمر الدولية"، المطورة لأكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم، وجهتي "البحر الأحمر" و "أمالا"، أنها ستدير العلامة الفندقية الفارهة الخاصة بها في وجهة "البحر الأحمر" والتي تحمل اسم "شيبارة".

وقد تم الإعلان اليوم في معرض سوق السفر العالمي "World Travel Market" المقام في لندن عن منتجع "شيبارة" الذي سيفتتح بحلول صيف 2024، والذي يُعد أول منتجع تملكه "البحر الأحمر الدولية" وتديره في وجهة البحر الأحمر. ويقع المنتجع على جزيرة "شيبارة" في بحيرة الوجه المزدهرة، والتي تعتبر بمثابة موطن للفلل العائمة الأيقونية ذات الشكل الدائري، والمصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، كما يتم حاليًا تشكيل فريق للعمليات التشغيلية، بمؤهلات عالمية، قبل الافتتاح.

وتستعرض "الوئام" في هذا الإنفوغراف أبرز المعلومات عن منتجع "شيبارة".