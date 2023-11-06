مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 32 طنًا من السلال الغذائية في محلية بربر في السودان

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع 31 طنا و400 كيلو جرام من السلال الغذائية، أول أمس، في محلية بربر التابعة لولاية نهر النيل في جمهورية السودان الشقيقة.

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وأوضح المركز في بيانه، أن المساعدات استفاد منها أكثر من 4 آلاف فرداً من الفئات النازحة، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2023م.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.

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