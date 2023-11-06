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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 32 طنًا من السلال الغذائية في محلية بربر في السودان

6 نوفمبر 2023 · < 1 minutes
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلالًا غذائية بالسودان
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلالًا غذائية بالسودان

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع 31 طنا و400 كيلو جرام من السلال الغذائية، أول أمس، في محلية بربر التابعة لولاية نهر النيل في جمهورية السودان الشقيقة.

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وأوضح المركز في بيانه، أن المساعدات استفاد منها أكثر من 4 آلاف فرداً من الفئات النازحة، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2023م.

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 31 طنًا من السلال الغذائية في محلية الدامر بولاية نهر النيل في السودان
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلالًا غذائية بالسودان

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.

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