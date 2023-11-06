تعليق الدراسة في القنفذة والليث ومحايل عسير

أعلنت بعض الإدارات التعليمية في المملكة، مساء الإثنين، عن تعليق الدراسة الثلاثاء، بسبب الأحوال الجوية. وأكدت إدارة تعليم القنفذةتحويل الدراسة يوم غدٍ الثلاثاء لتكون (عن بُعد) عبر منصة مدرستي، لجميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم التابعة لتعليم القنفذة. وقالت في تغريدة عبر منصة "إكس" إنه ذلك جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

كما أعلنت جامعة الملك عبد العزيز تحويل الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات لتكون (عن بُعد) للمحاضرات المجدولة في الفترة المسائية بعد الساعة الثالثة من مساء اليوم الاثنين 22-04-1445هـ في مقر الجامعة بجدة وفرعها برابغ.

كما تقرر تعليق الدراسة في الليث ومحايل عسير والكامل يوم غدٍ الثلاثاء بسبب الحالة المطرية.