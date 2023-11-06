3 مستشفيات بتجمع القصيم الصحي تحصل على اعتماد “سباهي”

مُنحت 3 مستشفيات بتجمع القصيم الصحي، شهادة تجديد اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي".

ونجح تجمع القصيم الصحي في تحقيق إنجازات جديدة تمثلت في حصول كل من مستشفى بريدة المركزي ومستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة على شهادة "سباهي"، إضافة إلى حصول مستشفى ضرية العام على الاعتماد.

واجتازت المستشفيات مرحلة الفحص والتقييم الشامل، والتأكد من استيفاء المعايير والمتطلبات الأساسية، والالتزام بتطبيق مواصفات الجودة اللازمة لتقديم الرعاية الطبية وسلامة المرضى وفقاً للائحة وضوابط منح الاعتماد.

وتضاف الاعتمادات إلى سلسلة من الإنجازات السابقة المحققة في جوانب تنفيذ خطط التطوير وبرامج التحسين للخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.

وقال تجمع القصيم الصحي، إن منح شهادات الاعتماد للمنشآت الصحية التابعة له يشير إلى مدى الالتزام بتوفير معايير الجودة والسلامة عند تقديم الخدمات العلاجية والرعاية للمستفيدين وتفعيل مستوياتها بما يتماشى مع الاشتراطات التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، مؤكدا أن هذا الأمر يسهم في تعزيز ثقة المرضى بنوعية وجودة الخدمات المقدمة لهم.