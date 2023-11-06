بو خوه والقحطاني يحققان ذهبيتين بمنافسات بطولة آسيا للناشئين في الكاراتيه

حقق لاعبو المنتخب السعودي للكاراتيه يعقوب بو خوه وعبدالله القحطاني ميداليتين ذهبيتين في اليوم الأول لمنافسات بطولة آسيا للناشئين والشباب تحت 21 سنة، التي تستضيفها جمهورية كازاخستان خلال الفترة من 6 – 10 نوفمبر الجاري.

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وجاءت ذهبية بو خوه، بعد فوزه على الكازاخستاني أيقروف ديمتري في منافسات ” كاتا فردي “، فيما جاءت ذهبية القحطاني في منافسات “قتال فردي وزن فوق 70” بعد فوزه على الكويتي تركي إبراهيم.

وتستكمل غداً مشاركة المنتخب السعودي في منافسات الكاتا جماعي لفئتي الناشئين والشباب، والكاتا فردي للاعبي ولاعبات تحت 21 سنة.

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