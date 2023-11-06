الدكتور سالم الزهراني: “والدي كان يبيع الغنم من أجل توفير قوت يومنا”

روى الدكتور سالم الزهراني، بروفيسور واستشاري جراحة العظام والطب الرياضي، تفاصيل عن طفولته وحياته مع والده، مؤكدا أنه كان يحبه حبا شديدا.

وقال في أثناء استضافته ببرنامج "ألف ميل" على قناة السعودية، إن والده كان يبيع الغنم من أجل توفير قوت اليوم، مشيرًا إلى أنه كان يساعده كسائق تاكسي.

وأضاف: "في وقت ما كان الوالد إمام المسجد وخطيب الجمعة وكان ينصح الناس بفعل الخير، وفي المساء كان في مع الشباب في السهرة يحادثهم وكأنه واحد منهم".

وعن النصائح التي كان يوجهها بطريقة غير مباشرة، قال: "تجنب الظلم وعمل المعروف هي أهم نصائحالوالد"، موضحا أنه كان كريما (إذا شاف غرباء في المسجد ياخدهم ويعشيهم، وكان يساعد مصابي الحوادث على الطريق حتى من مات منهم يبقى معهم إلى الدفن في المقابر بدون أي مقابل).