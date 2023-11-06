ناقد رياضي: حمد الله جزء من المشكلة الحالية في نادي الاتحاد

قال الناقد الرياضي عادل عصام الدين، إن اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله جزء من المشكلة الحالية في نادي الاتحاد، مشيرًا إلى أن هذا الموسم يمثل أسوأ أداء لـ حمد الله.

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وعزى عصام الدين، أسباب تراجع الاتحاد هذا الموسم إلى عدم اعتماد مدربه على الأطراف، والتركيز على الهجوم من العمق، فضلًا عن عدم نجاح المدرب في الوصول إلى تشكيلة متناغمة في خط الهجوم.

فيديو | الناقد الرياضي عادل عصام الدين: حمد الله جزء من المشكلة الحالية في #الاتحاد وبنزيما هو هداف العالم ولا يوجد مقارنة بينه وبين أي نجم #المنتصف pic.twitter.com/kkA8uvRJKM — المنتصف - الإخبارية (@al_montasaf) November 6, 2023

وتابع الناقد الرياضي عادل عصام الدين، أن المدرب الذي لا يستفيد من أسماء مثل بنزيما ونجولو كانتي وفابينيو بالشكل المقبول لا ينبغي أن يظل مدربًا للاتحاد، ولابد من رحيله فورًا.

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وأكمل عصام الدين، أن مدرب الاتحاد أثبت فشل واضح هذا الموسم مع الفريق، من خلال عجزه الواضح في تسخير الاستراتيجية الفنية للاعبين كبار ضمن فريقه، مشيرًا إلى أن بنزيما هو هداف العالم ولا يوجد مقارنة بينه وبين أي نجم.

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