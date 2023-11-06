استدعاء الشاب إندريك لتشكيلة البرازيل لأول مرة

أعلن فرناندو دينيز المدرب المؤقت لمنتخب البرازيل اليوم الاثنين استدعاء خمسة لاعبين لأول مرة لتشكيلة الفريق بينهم الشاب إندريك استعدادا لمواجهة كولومبيا والأرجنتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم.

وإلى جانب إندريك، الذي سينضم إلى ريال مدريد في يوليو تموز المقبل عندما يتم 18 عاما، شملت تشكيلة البرازيل لأول مرة كلا من دوجلاس لويز وبيبي وجواو بيدرو وباولينيو قبل مواجهة كولومبيا في 16 نوفمبر تشرين الثاني الجاري وضيفتها الأرجنتين بعدها بخمسة أيام.

وقال دينيز، في إشارة إلى ليونيل ميسي، "هاتان المباراتان صعبتان. الأرجنتين بطلة العالم، ولديها أحد أفضل اللاعبين في التاريخ ولاعبون كبار آخرون".