مستشار مالي: إعلان الرئيس التنفيذي لـ “النهدي” شراء أسهم في شركته مخالفة صريحة للائحة سلوكيات السوق

قال المستشار المالي خالد الزايدي، إن سهم شركة النهدي الطبية عند أدنى مستوى له منذ الإدراج، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية لا تتطلب زيادة في كميات الأسهم المطروحة للنهدي في ظل انخفاض صافي الدخل والربح التشغيلي، محذرًا من انخفاض قيمة الورقة المالية حال زيادة المطروح من أسهمه.

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وأكد الزيادي، خلال تصريحاته لقناة الإخبارية، أن إعلان الرئيس التنفيذي لشركة "النهدي" عبر تصريحات تلفزيونية بشراء أسهم في الشركة؛ يعد مخالفة صريحة للائحة سلوكيات السوق المالي.

فيديو | المستشار المالي خالد الزايدي: إعلان الرئيس التنفيذي لشركة "النهدي" عبر تصريحات تلفزيونية بشراء أسهم في الشركة والزيادة في الشراء يعد مخالفة صريحة للائحة سلوكيات السوق#أوراق_تداول#الإخبارية pic.twitter.com/ZqvvS2kiaW — اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) November 6, 2023

وسجل سهم شركة النهدي الطبية "النهدي" تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات الأربعاء الماضي، بعد النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري، حيث سجل السهم تراجعاً بنحو 3.81%، إلى مستوى 136.60 ريال، وهو أدنى مستوى للسهم منذ الإدراج في مارس 2022.

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وتأتي خسائر السهم بعد تسجيلها تراجعاً بصافي أرباحها خلال الربع الثالث للعام 2023 بنسبة 16.15% على أساس سنوي، كما انخفض صافي أرباحها على أساس ربع سنوي بنحو 19.7%.

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