رئيس الأركان الإسرائيلي: مقاتلاتنا F35 تستطيع الوصول إلى كل مكان بالشرق الأوسط

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي إن مقاتلات إف 35 التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قادرة على الوصول إلى كل مكان في الشرق الأوسط، في طل تصاعد المخاوف من اتساع رقعة الصراع ودخول أطراف أخرى للصراع الدائر حاليا بين بلاده وحركة حماس في غزة.

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وقال هاليفي، في تصريحات على هامش زيارته مقر سرب "أدير" لمقاتلات إف 35، إن مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي المتواجدة بالقاعدة قادرة على الوصول إلى كل مكان في الشرق الأوسط"

#عاجل رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي في مقر سرب "أدير" (F-35): نعرف الوصول إلى كل مكان في الشرق الأوسط رئيس الأركان: منذ شهر نشهد حربًا نسدد خلالها ضربات قاسية للغاية لحماس، ونضرب القيادة الحمساوية، ونضرب القادة، ونضرب المخربين، وندمر البنى التحتية التابعة لحماس في غزة، ونكون… pic.twitter.com/nL0yXwJWKv — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 6, 2023

وأضاف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أنه منذ شهر "نشهد حربًا نسدد خلالها ضربات قاسية للغاية لحماس"، متابعًا: "نعمل على تدمير البنى التحتية التابعة لحماس في غزة، وعلى أهبة الاستعداد للتعامل مع مناطق أخرى متى استدعى الأمر ذلك".

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