جنوب إفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في إسرائيل للتشاور

استدعت حكومة جنوب إفريقيا، اليوم، دبلوماسييها في إسرائيل، وذلك للتشاور بسبب استمرار عدوانها الغاشم على قطاع غزة.

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وخلال مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، قالت الوزيرة المكلفة للشؤون الرئاسية خومبودزو نتشافيني، إن حكومة بلادها قررت سحب جميع دبلوماسييها من إسرائيل للتشاور.

وأعربت الوزيرة الجنوب إفريقية عن خيبة أملها جراء استمرار القصف الإسرائيلي على المدارس والمستشفيات في قطاع غزة، مشيرة إلى قلق بلادها الشديد إزاء استمرار قتل الأطفال والمدنيين الأبرياء في الأراضي الفلسطينية.

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وأضافت خومبودزو نتشافيني: "نعتقد أن رد إسرائيل أصبح عقابًا جماعيًا، ونرى أنه من المهم التعبير عن قلق جنوب إفريقيا مع الاستمرار في الدعوة إلى وقف شامل وفوري لما يجري من انتهاكات في قطاع غزة".

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