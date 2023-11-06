علماء يحذرون من وباء قد يكون الأكثر فتكًا في تاريخ البشرية

حذر علماء في جامعة تورونتو من الوباء الملقب بـ "الوباء الكبير"، والذي ييضم أكثر الأمراض المعدية فتكا في تاريخ البشرية.

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وقال مايكل نوريس، الأستاذ المساعد في جامعة تورونتو، في بيان اليوم الإثنين، إن عائلة "paramyxovirus" تتكون من حوالي 75 فيروسًا، بما في ذلك فيروس النكاف والحصبة والتهابات الجهاز التنفسي، وقد تمت إضافتها إلى قائمة مسببات الأمراض الوبائية، في المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأميركي، التي يجب مراقبتها.

وبحسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن العلماء أوضحوا أن معدل الوفيات لهذا المتغير قد تصل إلى 75% مقارنة بفيروس كوفيد-19، كما يمكن لأحد الفيروسات (فيروس Nipah) أن يصيب الخلايا بمستقبلات الجهاز العصبي المركزي والأعضاء الحيوية.

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ويشير العلماء إلى أن فيروسات paramyxovirus؛ تتغير بشكل سريع على عكس الإنفلونزا وكوفيد-19، منا أنها جيدة جدا في الانتقال بين البشر.

وتم التعرف على أول طفيلي مكتشف في عائلة "paramyxovirus"، والملقب بـ طاعون الماشية في عام 1902، وهو ثاني مرض على الإطلاق يتم القضاء عليه بالكامل في عام 2011، بعد مرض الجدري الذي يصيب الإنسان في عام 1980.

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