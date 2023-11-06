الخارجية الأمريكية: تصريحات وزير إسرائيلي بضرب غزة بالنووي غير مقبولة

نددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، بتصريحات وزير بالحكومة الإسرائيلية - بدى وكأنه يُعبر عن قبوله لفكرة قيام بلاده بتنفيذ ضربة نووية على لإبادة غزة - واصفة تلك التصريحات بغير المقبولة على الإطلاق.

إقرأ أيضًا: رئيس الأركان الإسرائيلي: مقاتلاتنا F35 تستطيع الوصول إلى كل مكان بالشرق الأوسط

وبحسب رويترز، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، في مؤتمر صحافي، اليوم الإثنين: "ما زلنا نعتقد أنه من المهم لجميع أطراف هذا الصراع الامتناع عن خطاب الكراهية"، مشيدًا بما قام به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد من توبيخ لعضو مجلس الوزراء المعني.

إقرأ أيضًا: السعودية تدين التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير إسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة

وأدانت المملكة العربية السعودية، بأشد العبارات التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر، والتي تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها أمس الأحد: "إن عدم إقالة الوزير من الحكومة فوراً والاكتفاء بتجميد عضويته تعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية".

إقرأ أيضًا:

جنوب إفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في إسرائيل للتشاور