مليار دولار وطائرة خاصة.. مفاجأة جديدة عن عرض الهلال لليونيل ميسي

ظهرت كواليس جديدة عن مفاوضات الهلال مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، رغم مرور عدة أشهر على العرض الذي تقدم به النادي.

وكان ليونيل ميسي تلقى عرضا ضخما من الهلال للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، ليفضل الانتقال إلى إنتر ميامي في صفقة انتقال حر.

وكشف الصحفي الإسباني جيليم بالاجي، مؤلف السيرة الذاتية لميسي، أن صاحب الـ36 عاما رفض عرضا بقيمة مليار دولار سنويا من الهلال.

وقال جيليم بالاجو في تصريحات عبر شبكة "caughtoffside": "خلال ملحمة ميسي المستقبلية في الصيف، كان وفد الهلال في باريس بطائرتهم جاهزة مع عرض بقيمة مليار دولار سنويًا".

وأضاف: "إلا أن ميسي لم يأخذ عرضهم على محمل الجد أبدًا".

جدير بالذكر أن ميسي أنهى موسمه الأول مع إنتر ميامي بتسجيل 11 هدفًا وصناعة 5 آخرين خلال 14 مباراة رسمية لعبها مع الفريق الأمريكي في مختلف المسابقات، متوجًا بلقب كأس الدوريات.