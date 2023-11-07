ارتفاع أرباح “سال” إلى 329.1 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2023

أعلنت شركة "سال" السعودية للخدمات اللوجستية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي من عام 2023م، وحققت أرباحًا بقيمة 329.1 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2023 بنسبة 32%، مقارنة بأرباح 249.4 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

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وقالت شركة "سال" في بيان لها عبر "تداول السعودية" إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى الزيادة في إيرادات مناولة الشحن بـ 112.2 مليون ريال سعودي (14.6%)، والزيادة في إيرادات الحلول اللوجستية بـ 62.7 مليون ريال سعودي (61.6%)، والزيادة في الإيرادات التمويلية بـ25.6 مليون ريال سعودي (228.2%).

وأدت زيادة الإيرادات التي تحققت في الربع الثالث الى زيادة المصروفات التشغيلية والإدارية بـ 92.2 مليون ريال سعودي (16.0%)