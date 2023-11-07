شفيونتيك تتوج بلقب تاريخي وتحسم عودتها إلى صدارة تصنيف التنس

حسمت النجمة البولندية إيجا شفيونتيك عودتها إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات بعد التتويج بلقب تاريخي.

وتُوجت إيجا شفيونتيك بلقب البطولة الختامية للموسم التي استضافتها مدينة كانكون المكسيكية لأول مرة في مسيرتها.

وحققت شفيونتيك فوزا سهلا على الأمريكية جيسيكا بيجولا 2-0 في المباراة النهائية، بنتيجتي 6-1 و6-0 صباح الثلاثاء.

وفرضت شفيونتيك (22 عاما) تفوقها بشكل كبير أمام منافستها الأمريكية لتحسم المباراة النهائية خلال أقل من ساعة واحدة.

وقدمت بيجولا بداية قوي في المباراة لكنها لم تتمكن من الاستمرار بنفس الإيقاع ونجحت شفيونتيك في استغلال أخطاءها.

وأحرزت شفيونتيك بذلك اللقب السادس لها في الموسم الذي شهد تتويجها للمرة الثالثة بلقب بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس).

بينما أنهت بيجولا العام، الذي شهد وصولها إلى دور الثمانية في اثنتين من بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، في المركز الخامس في التصنيف العالمي.