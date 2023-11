شفيونتيك تتوج بلقب تاريخي وتحسم عودتها إلى صدارة تصنيف التنس

حسمت النجمة البولندية إيجا شفيونتيك عودتها إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات بعد التتويج بلقب تاريخي.

وتُوجت إيجا شفيونتيك بلقب البطولة الختامية للموسم التي استضافتها مدينة كانكون المكسيكية لأول مرة في مسيرتها.

وحققت شفيونتيك فوزا سهلا على الأمريكية جيسيكا بيجولا 2-0 في المباراة النهائية، بنتيجتي 6-1 و6-0 صباح الثلاثاء.

Victory is yours, Iga 🏆@iga_swiatek defeats Pegula, 6-1, 6-0 to claim the 2023 GNP Seguros @WTAFinals title in Cancun!#WTAFinals #GNPSegurosWTAFinalsCancun pic.twitter.com/rhJw0WFIvo

— wta (@WTA) November 6, 2023