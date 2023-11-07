أكثر من 6 ملايين مصلٍّ يؤدون الصلوات في المسجد النبوي خلال أسبوع

أعلنت شؤون الحرمين الشريفين، أن 6252097 مصلياً، أدوا الصلاة في المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي, بزيادة أكثر من نصف مليون مصلٍّ عن سابقه، وهذا وتكثّف مختلف الإدارات العاملة في الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين جهودها الميدانية والإرشادية لخدمة المصلين في أرجاء المسجد النبوي.

ومكّنت الإجراءات التنظيمية التي تنفّذها إدارة الحشود بالمسجد النبوي 134547 مصلياً من الصلاة في الروضة الشريفة بسكينة واطمئنان، كما شرف 493147 زائراً بالسلام على الرسول المصطفى – صلى الله عليه وسلم – خلال الأسبوع الماضي.

ويشهد المسجد النبوي كثافة في أعداد المصلين، يصاحب ذلك جهوداً تقوم بها مختلف الجهات العاملة تضمّنت خدمات تبذلها إدارة التوجيه والإرشاد لتوعية المصلين بمختلف اللغات من خلال كادر يقدّم المواد والإهداءات التوعوية والإرشادية للزائرين بلغاتهم في خمسة مواقع في المسجد النبوي تشمل أبواب 336 و 328 و364 و301 و316، إضافة إلى الخدمات الميدانية على مدار الساعة، والإشراف على انتظام برامج التعقيم، والتنظيف، والتبخير، والسقيا، وتنظيم الدخول والخروج، وبرامج التوعية عبر الإصدارات المقروءة والشاشات الإلكترونية، ومتابعة حالة الطقس بشكل مستمر لوقاية المصلين أثناء هطول الأمطار ومن الشمس .